У Польщі заявили про перемогу РФ після заяви США і Німеччини

Речник президента Польщі Блажей Спихальський заявив про перемогу Росії після досягнення Берліном і Вашингтоном домовленості про "Північний потік-2".

Про це він сказав в ефірі Польського радіо, передає "Європейська правда".

"Рішення про будівництво "Північного потоку-2" було прийнято через кілька місяців після російської агресії проти України. Сьогодні Росія практично перемогла у будівництві цього газопроводу. Завдяки цій інфраструктурі Росія отримає значний вплив на європейському газовому ринку, і перш за все, вона заробить гроші", - заявив Спихальський.

"Ми повторюємо свою думку, що "Північний потік-2" є порушенням Німеччиною європейської солідарності у сфері спільної енергетичної політики", підкреслив він.

Речник на запитання про дії Польщі нагадав, що "було прийнято ряд рішень щодо підвищення енергетичної безпеки Польщі".

"Якщо порівняти нашу сьогоднішню ситуацію із ситуацією, яка була в 2014 році, усі помічають, що вона набагато інша, набагато краща", - пояснив він.

"Це тому, що не тільки Польща сприймає загрозу, яку представляє "Північний потік-2", а й багато країн Центральної та Східної Європи", - сказав Спихальський, аргументуючи це діями, вжитими в рамках Ініціативи трьох морів.

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Київ ініціював консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки наполягає, що він загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

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