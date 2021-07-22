В Польше заявили о победе РФ после заявления США и Германии

Представитель президента Польши Блажей Спыхальский заявил о победе России после достижения Берлином и Вашингтоном договоренности по "Северному потоку-2".

Об этом он сказал в эфире Польского радио, передает "Европейская правда".

"Решение о строительстве "Северного потока-2" было принято через несколько месяцев после российской агрессии против Украины. Сегодня Россия практически победила в строительстве этого газопровода. Благодаря этой инфраструктуре Россия получит значительное влияние на европейском газовом рынке, и прежде всего, она заработает деньги", - заявил Спыхальский.

"Мы повторяем свое мнение, что "Северный поток-2" является нарушением Германией европейской солидарности в области общей энергетической политики", - подчеркнул он.

Представитель на вопрос о действиях Польши напомнил, что "был принят ряд решений по повышению энергетической безопасности Польши".

"Если сравнить нашу сегодняшнюю ситуацию с ситуацией, которая была в 2014 году, то все замечают, что она другая, гораздо лучше", - пояснил он.

"Это потому, что не только Польша воспринимает угрозу, которую представляет "Северный поток-2", но и многие страны Центральной и Восточной Европы", - сказал Спыхальский, аргументируя это действиями, предпринятыми в рамках Инициативы трех морей.

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления связанного с газопроводом кризиса для безопасности.

Киев инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

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