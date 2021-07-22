ЮНЕСКО вирішила не вносити Венецію до списку пам’яток під загрозою

ЮНЕСКО вирішила не відносити Венецію до списку пам’яток під загрозою після рішення заборонити вхід до історичного центру великих круїзних лайнерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Побоювання ЮНЕСКО були пов’язані із впливом на історичну частину міста туризму, зокрема круїзної індустрії, та запланованих інфраструктурних проєктів, а також зміни клімату, що призводить до все частіших екстремальних погодних явищ.

Міністр культури Італії Даріо Франческіні привітав це рішення, але висловив сподівання, що міжнародна увага до Венеції збережеться. Він додав, що обов’язком кожного є захистити лагуну і знайти шляхи для її подальшого стійкого розвитку.

Нагадаємо, близько тижня тому уряд Італії заборонив прохід через Венеційську лагуну великих круїзних лайнерів з 1 серпня. Заборона поширюється і на легші судна, які не відповідають певним стандартам викидів.

До цього екоактивісти і містяни роками добивалися такої заборони. Критики проходження лайнерів наполягали, що вони руйнують лагуну, пошкоджують фундаменти і забруднюють повітря, а туристи з лайнерів, на додачу, не залишаються ночувати в місцевих готелях і витрачають в місті менше коштів, ніж інші туристи.

Венеція та Венеційська лагуна є об’єктом світової культурної спадщини з 1987 року.