ЮНЕСКО решила не вносить Венецию в список памятников под угрозой

ЮНЕСКО решила не относить Венецию в список культурных памятников под угрозой после решения Италии запретить вход в исторический центр Венеции для больших круизных лайнеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Опасения ЮНЕСКО были связаны с воздействием на историческую часть города туризма, в частности круизной индустрии, и запланированных инфраструктурных проектов, а также изменений климата, что приводит к все более частым экстремальным погодным явлениям.

Министр культуры Италии Дарио Франческини приветствовал это решение, но выразил надежду, что международное внимание к Венеции сохранится. Он добавил, что обязанностью каждого является защитить лагуну и найти пути для дальнейшего устойчивого развития города.

Напомним, около недели назад правительство Италии запретило проход через Венецианскую лагуну больших круизных лайнеров с 1 августа. Запрет распространяется и на более легкие суда, если они не соответствуют определенным стандартам выбросов.

Экоактивисты и горожане годами добивались такого запрета. Критики прохождения лайнеров настаивали, что они разрушают лагуну, повреждают фундаменты и загрязняют воздух, а туристы из лайнеров, вдобавок, не остаются ночевать в местных отелях и тратят в городе меньше денег, чем другие туристы.

Венеция и Венецианская лагуна являются объектом мирового культурного наследия с 1987 года.