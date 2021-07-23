Хорватія обмежує масові заходи через зростання кількості заражень

Хорватія вирішила посилити заходи для протидії поширенню коронавірусу на своїх територіях вздовж узбережжя Адріатичного моря, сподіваючись "врятувати" решту туристичного сезону, від якого суттєво залежить економіка країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як заявив міністр внутрішніх справ Давор Божинович, з наступного тижня забороняються масові зібрання понад 50 осіб.

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Заходи за участі до 1000 осіб, на зразок концертів, можливі лише з ковід-сертифікатом - документом про те, що люди вакциновані, або мають свіжий негативний тест, або нещодавно перехворіли.

Аналогічну вимогу висувають до спортивних заходів.

Масковий режим залишається обов’язковим всередині приміщень та в громадському транспорті.

На додачу, відтепер Хорватія вимагає негативний тест від мандрівників з Британії, Росії та Кіпру - незалежно від того, чи вони вакциновані.

У п’ятницю в Хорватії повідомили про 176 нових заражень коронавірусом - порівняно зі 131 цього ж дня минулого тижня і 87 позаминулого тижня. Населення країни - близько 4 млн осіб.

Хорватія є популярним напрямком для відпусток з багатьох країн Європи. Доходи від туризму складають близько 20% ВВП країни.

В уряді сподіваються у цьому році отримати від туризму близько 70% тих коштів, що надійшли в економіку у 2019 році, до початку пандемії.