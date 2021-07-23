Хорватия ограничивает массовые мероприятия из-за роста заражений

Хорватия решила усилить меры по противодействию распространению коронавируса на своих территориях вдоль побережья Адриатического моря, надеясь спасти остаток туристического сезона, от которого существенно зависит экономика страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как заявил министр внутренних дел Давор Божинович, со следующей недели запрещаются массовые собрания более 50 человек.

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Мероприятия с участием до 1000 человек, вроде концертов, возможны только с ковид-сертификатами - документами о том, что люди вакцинированы, или имеют свежий отрицательный тест, или недавно переболели.

Аналогичное требование выдвигают к спортивным мероприятиям.

Масочный режим остается обязательным внутри помещений и в общественном транспорте.

В дополнение, теперь Хорватия требует отрицательный тест от путешественников из Британии, России и Кипра - независимо от того, вакцинированы ли они.

В пятницу в Хорватии сообщили о 176 новых заражениях коронавирусом - по сравнению с 131 в этот же день на прошлой неделе и 87 на позапрошлой неделе. Население страны - около 4 млн человек.

Хорватия является популярным направлением для отпусков из многих стран Европы. Доходы от туризма составляют около 20% ВВП страны.

В правительстве надеются в этом году получить от туризма около 70% тех средств, которые поступили в экономику в 2019 году, до начала пандемии.