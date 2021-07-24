Грузія отримала 500 тисяч доз вакцини Pfizer від США та партію AstraZeneca від Литви

США подарували Грузії 500 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, також прибули 15 тисяч доз вакцини AstraZeneca від Литви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузии".

Літак із США прибув вночі 24 липня. В аеропорту його зустрічали прем’єр Іраклій Гарібашвілі, міністерка охорони здоров’я Катерина Тікарадзе та посол США у Грузії Келлі Дегнан.

15 тисяч доз вакцини від Литви надані у рамках подарунка 200 тисяч доз, які країна розподілила між Україною, Грузією та Молдовою.

Як відомо, кампанія вакцинації у Грузії триває з 15 березня, масова вакцинація почалася з 5 липня. На цей час доступні на вибір вакцини AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, китайські Sinopharm і Sinovac.

Принаймні першою дозою щеплені близько 392 тисяч осіб - більше 10,5% населення країни.

Останнім часом епідемічна ситуація в Грузії почала погіршуватися. За останню добу виявили понад 2600 нових заражень, з яких 1 485 - у Тбілісі. Такі показники реєструють останні кілька днів. Перед цим подібний приріст хворих востаннє фіксували в кінці грудня.