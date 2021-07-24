Грузия получила 500 000 доз вакцины Pfizer от США и партию AstraZeneca от Литвы

США подарили Грузии 500 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech, также прибыли 15 000 доз вакцины AstraZeneca от Литвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузии".

Самолет из США прибыл ночью 24 июля. В аэропорту его встречали премьер Ираклий Гарибашвили, министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и посол США в Грузии Келли Дегнан.

15 тысяч доз вакцины от Литвы предоставлены в рамках подарка в размере 200 000 доз, которые страна распределила между Украиной, Грузией и Молдовой.

Как известно, кампания вакцинации в Грузии продолжается с 15 марта, массовая вакцинация началась с 5 июля. В настоящее время доступны на выбор вакцины AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, китайские Sinopharm и Sinovac.

По крайней мере первой дозой привиты около 392 тысяч человек - более 10,5% населения страны.

В последнее время эпидемическая ситуация в Грузии начала ухудшаться. За последние сутки обнаружили более 2600 новых заражений, из которых 1485 - в Тбилиси. Такие показатели регистрируют последние несколько дней. Перед этим подобный прирост больных в последний раз фиксировали в конце декабря.