У Тбілісі затримали ще одного підозрюваного в побитті оператора на акції проти ЛГБТ-прайду

Поліція Тбілісі затримала ще одного фігуранта справи щодо побиття оператора телекомпанії "Пірвелі" Лексо Лашкарава, смерть якого викликала нову хвилю протестів з вимогою відставки прем’єра.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузии", про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ.

Затриманого 30-річного громадянина підозрюють у тому, що він був одним з осіб, що завдали фізичних ушкоджень оператору, коли він виконував свою журналістську роботу.

Його звинувачують за трьома статтями кримінального кодексу - перешкоджання журналістській діяльності, переслідування із застосуванням сили або погрозою застосування сили, а також організація групового насильства, керівнитцтво ним або участь у ньому.

Загалом у справах щодо нападів на журналістів під час подій 5 липня поліція затримала 25 осіб. З них шестеро проходять у справі побиття Лексо Лашкарава. Ще трьом висунули звинувачення у нападі на офіс організації "Тбілісі Прайд". Одного затримали за напад на випадкового перехожого.

Нагадаємо, загалом під час акцій проти ЛГБТ-прайду у Тбілісі постраждали 53 представники ЗМІ. Лексо Лашкарава отримав переломи лицевих кісток і струс мозку. Після операції його виписали, але на шостий день після побиття він помер вдома.

В МВС Грузії почали поширювати версію, що оператор міг померти внаслідок передозування наркотичних засобів. Колеги й родина не вірять у попередню версію слідства та звинувачують владу у спробі сфальсифікувати матеріали справи і дискредитувати загиблого.

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