В ЄС оцінили кмітливу реакцію Києва на угоду щодо "Північного потоку-2" - Politico

Європейські дипломати та чиновники позитивно оцінили рішення Києва вимагати консультацій з Єврокомісією та урядом Німеччини щодо угоди Берліна із США, яка стосується газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

Видання відзначає, що публічно представники ЄС мало реагували на маневр України. Комісія повторила, що ЄС не розглядає "Північний потік-2" як такий, що відповідає колективним інтересам блоку, і заявила, що залишається відкритою для обговорення цього питання з усіма партнерами, включаючи Україну.

"Однак приватно багато чиновників та дипломатів усміхалися та були в захваті від кмітливості Києва", - йдеться у статті.

21 липня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ініціює консультації щодо "Північного потоку-2" відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію.

"Вони вчинили абсолютно правильно. Деякі мої колеги в інституціях вважають, що Угода про асоціацію накладає зобов'язання лише на українців, а не на обидві сторони", - цитує видання одного з чиновників ЄС.

Високопоставлений дипломат ЄС заявив, що реакція Києва була виправданою - але, можливо, також потенційно непродуманою. "Нещодавня українська ініціатива є хитрою, звичайно. Однак мені цікаво, чому вони цього не робили раніше", - сказав він.

Видання відзначає, що розуміння, що Київ має повне право захищати свої інтереси навіть попри загрозу розлютити партнерів, стало проривом для України.

"Головне, що українці почали демонструвати власну ідентичність, а не просто вдячно отримувати донорську допомогу та технічну підтримку. Вони не є невдячними, але я думаю, що вони почали більше діяти як країна", - сказав радник, який багато працював з українськими урядовцями.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

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