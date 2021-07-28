Prosecco проти Prošek: ЄС розгляне заявку Хорватії про захист її вина, Італія проти

Європейська комісія прийняла заявку Хорватії щодо захисту назви десертного вина Prošek (Прошек) з Далмації як традиційного хорватського продукту, проти чого виступає Італія.

Про це пише "Балканський оглядач" з посиланням на заяву офісу євродепутата від Хорватії Тоніно Пічули, повідомляє "Європейська правда".

Таким чином, стартував офіційний процес закріплення за Хорватією права на бренд Prošek. Після публікації в Офіційному віснику ЄС кожна зацікавлена сторона матиме можливість протягом двох місяців оскаржити хорватську заяву.

Потім Єврокомісія проаналізує можливі скарги та прийме остаточне рішення.

Як повідомлялося, Італія виступає проти того, щоб Хорватія отримала право на вино Prošek через схожість назви з італійським Prosecco.

Хорватська сторона наголошує, що йдеться про два різні напої: Prošek, солодке тихе густе вино, та Prosecco, ігристе і легке. Вони виготовляються в різних регіонах за різною технологією.

Суперечка щодо назви почалася ще в 2013 році, коли Хорватія вперше подала заявку про захист традиційної назви Prošek. У той час всі заявки, що стосувалися традиційних умов, були призупинені, тому що проходив тривалий процес перегляду, щоб привести регулювання з цього питання у відповідність до Лісабонського договору.

Ці заявки були знову розглянуті в 2019 році після прийняття підзаконних актів, і тепер Єврокомісія приступила до обробки відкладених справ, в тому числі хорватської заявки.