Prosecco против Prošek: ЕС рассмотрит заявку Хорватии о защите ее вина, Италия против

Европейская комиссия приняла заявку Хорватии по защите названия десертного вина Prošek (Прошек) из Далмации как традиционного хорватского продукта, против чего выступает Италия.

Об этом пишет "Балканський оглядач" со ссылкой на заявление офиса евродепутата от Хорватии Тонино Пичулы, сообщает "Европейская правда".

Таким образом, стартовал официальный процесс закрепления за Хорватией права на бренд Prošek. После публикации в Официальном вестнике ЕС каждая заинтересованная сторона будет иметь возможность в течение двух месяцев обжаловать хорватское заявление.

Затем Еврокомиссия проанализирует возможные жалобы и примет окончательное решение.

Как сообщалось, Италия выступает против того, чтобы Хорватия получила право на вино Prošek из-за сходства названия с итальянским Prosecco.

Хорватская сторона подчеркивает, что речь идет о двух разных напитки: Prošek, сладкое тихое густое вино, и Prosecco, игристое и легкое. Они изготавливаются в различных регионах по разной технологии.

Спор о названии начался еще в 2013 году, когда Хорватия впервые подала заявку о защите традиционного названия Prošek. В то время все заявки, касающиеся традиционных условий, были приостановлены, так как проходил длительный процесс пересмотра, чтобы привести регулирования по этому вопросу в соответствие с Лиссабонским договором.

Эти заявки были вновь рассмотрены в 2019 году после принятия подзаконных актов, и теперь Еврокомиссия приступила к обработке отложенных дел, в том числе хорватской заявки.