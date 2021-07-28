Норвегія вдруге відклала остаточне відкриття економіки після локдауну

У середу Норвегія вдруге відклала запланований останній крок у відкритті своєї економіки після локдауну через тривале поширення варіанту "Дельта".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Нова оцінка буде проведена в середині серпня", - сказав міністр охорони здоров'я Норвегії Бент Хої.

Заходи, які будуть вжиті для припинення поширення COVID-19, включають обмеження роботи барів та ресторанів обслуговуванням за столом та обмеження у 20 осіб на зібрання у приватних будинках.

У квітні уряд розпочав чотириетапний план поступового усунення більшості обмежень пандемії, і перші три із цих кроків завершив до середини червня.

5 липня прем'єр-міністр Ерна Солберг заявила, що четвертий крок може бути реалізований в кінці липня або на початку серпня через побоювання щодо варіанту коронавірусу "Дельта".

За даними Норвезького інституту громадського здоров'я, близько 80% дорослих у Норвегії отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а 41% дорослих повністю вакциновані.

Завдяки швидкому локдауну в березні 2020 року та жорстким обмеженням держава з 5,4-мільйонним населенням має один із найнижчих показників смертності в Європі від вірусу. Близько 800 норвежців померли від COVID-19.