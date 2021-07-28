Норвегия снова отложила окончательное открытие экономики после локдауна

В среду Норвегия во второй раз отложила запланированный последний шаг в открытии своей экономики после локдауна из-за распространения варианта "Дельта".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Новая оценка будет проведена в середине августа", - сказал министр здравоохранения Норвегии Бент Хое.

Меры, которые будут приняты для прекращения распространения COVID-19, включают ограничения работы баров и ресторанов обслуживанием за столом и ограничения в 20 человек на собрание в частных домах.

В апреле правительство начало план постепенного устранения большинства ограничений пандемии, и первые три из этих шагов завершил до середины июня.

5 июля премьер-министр Солберг заявила, что четвертый шаг может быть реализован в конце июля или в начале августа из-за опасений относительно варианта коронавируса "Дельта".

По данным Норвежского института общественного здоровья, около 80% взрослых в Норвегии получили первую дозу вакцины против COVID-19, а 41% взрослых полностью вакцинированы.

Благодаря быстрому локдауну в марте 2020 года и жестким ограничением государство с 5,4-миллионным населением имеет один из самых низких показателей смертности в Европе от вируса. Около 800 норвежцев умерли от COVID-19.