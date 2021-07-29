В Хорватії завершили спорудження мосту, що з'єднав розділені частини країни

В Хорватії урочисто встановили останній сегмент Пелєшацького мосту над затокою Малі Стон, що поєднав дві розділені частини країни - основну частину території та Дубровник, що роз’єднані клаптиком території Боснії і Герцеговини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Міст довжиною 2,4 км та висотою 55 метрів дозволить пересування між Дубровником та рештою Хорватії напряму - без зупинок та перевірок на кордоні.

Попередні 30 років незалежності проїхати по суші було можливо лише через територію Боснії і Герцеговини - її єдиний вихід до моря з містом Неум.

Хорватія буде з'єднана по суші через 303 роки після того, як Дубровацька республіка у 1718 році поступилася частиною своєї берегової лінії Османської імперії для створення буферної зони для запобігання нападам Венеціанської республіки.

Ключовий момент у будівництві мосту відзначили феєрверком і промовами.

"Сьогодні вночі ми досягли мети, яка вирішує проблему 300-річної давності", - наголосив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час урочистої церемонії, додавши, що це захоплююче стратегічне досягнення хорватського народу та держави.

Ідея спорудження мосту висувалася ще з 90-х років. Проєкт супроводжували кілька гучних корупційних скандалів, а потім його заморозили через світову фінансову кризу 2008 року.

Після вступу до Європейського Союзу Хорватії вдалося залучити для побудови мосту європейські кошти.

У 2017 році Єврокомісія виділила на проєкт з'єднання Півдня Хорватії, включно з Пелєшацьким мостом, 357 млн ​​євро.

Договір про будівництво був підписаний у 2018 році між компанією Hrvatski cesta (Хорватські дороги) і китайським консорціумом на чолі із China Road and Bridge Corporation. Сума контракту становила приблизно 281 млн євро.

Повністю Пелєшацький міст буде завершений навесні 2022 р. Для транспорту міст буде відкрито в червні наступного року.

За умовами отримання європейських коштів проїзд по мосту буде безкоштовним.

На відміну від Хорватії, у Боснії і Герцеговині завершення проєкту не вітають, оскільки поява мосту перетворює Неум з важливого транзитного пункту в ізольований острівець та, як вважається, ізолює БіГ від ЄС - і в інфраструктурному, і в символічному сенсі.