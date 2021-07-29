В Хорватии завершили строительство моста, соединившего разделенные части страны

В Хорватии торжественно установили последний сегмент Пелешацкого моста над заливом Малый Стон, который соединил две разделенные части страны - основную часть территории и Дубровник, что разделенные территорией Боснии и Герцеговины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

Мост длиной 2,4 км и высотой 55 метров позволит передвижение между Дубровником и остальной частью Хорватии напрямую - без остановок и проверок на границе.

Предыдущие 30 лет независимости проехать по суше было возможно только через территорию Боснии и Герцеговины - ее единственный выход к морю с городом Неум.

Хорватия будет соединена по суше через 303 года после того, как Дубровацкая республика в 1718 году уступила часть своей береговой линии Османской империи для создания буферной зоны для предотвращения нападений Венецианской республики.

Ключевой момент в строительстве моста отметили фейерверком и речами.

"Сегодня ночью мы достигли цели, которая решает проблему 300-летней давности", - подчеркнул премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время торжественной церемонии, добавив, что это захватывающее стратегическое достижение хорватского народа и государства.

Идея строительства моста выдвигалась еще с 1990-х годов. Проект сопровождался несколькими громкими коррупционными скандалами, а затем был заморожен из-за мирового финансового кризиса 2008 года.

После вступления в Европейский Союз Хорватии удалось привлечь для строительства моста европейские средства.

В 2017 году Еврокомиссия выделила на проект соединения юга Хорватии, включая Пелешацкий мост, 357 млн ​​евро.

Договор о строительстве был подписан в 2018 году между компанией Hrvatski cesta (Хорватские дороги) i китайским консорциумом во главе с China Road and Bridge Corporation. Сумма контракта составила примерно 281 млн евро.

Полностью Пелешацкий мост будет завершен весной 2022 года. Для транспорта мост будет открыт в июне следующего года.

По условиям получения европейских средств проезд по мосту будет бесплатным.

В отличие от Хорватии, в Боснии и Герцеговине завершение проекта не приветствуют, поскольку появление моста превращает Неум из важного транзитного пункта в изолированный островок и, как считается, изолирует БиГ от ЕС - и в инфраструктурном, и в символическом смысле.