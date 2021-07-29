EpiLaser - лідер лазерної епіляції в Києві

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фото: EpiLaser

Лазерна епіляція - затребувана б'юті-процедура по догляду за тілом, яка не залишає шансів небажаному волоссю. 5 років тому її почали надавати в мережі центрів EpiLaser в Києві. Місія цієї компанії - надати преміальну якість послуг за мінімальну вартість. Фахівці ЕпіЛазер йдуть в ногу з часом, і одними з перших оволоділи найкращою прогресивної методикою - 3Д лазерної епіляції.

3D - справжній прорив в косметології

Зараз в більшості косметологічних клінік можна пройти епіляцію за допомогою Діодного (808 нм), Олександритового (755 нм) або Неодимового (1064 нм) пристрою. Кожен з них, найкраще справляється тільки з певною проблемою. А ось гібридний 3D апарат, який є в EpiLaser, унікальний тим, що поєднує всі найкращі особливості перерахованих вище лазерів в одному.

Суть його полягає в кореляційному впливі лазерних хвиль трьох спектральних діапазонів з різною щільністю випромінювання. Таким чином, дії лазера піддаються волоски, розташовані на різній глибині і з різною кількістю меланіну.

Переваги 3Д епіляції

Широкий спектр дії. Завдяки комбінованій дії, ефективно бореться з будь-яким волоссям (тонким, світлим, жорстким, темним) і сумісний з усіма шістьма фототипами шкіри (за шкалою Фіцпатріка).

Тривалий результат. Після курсу про небажані волоски можна забути на кілька років.

Безболісність. Установка обладнана динамічною системою охолодження і спеціальною насадкою з сапфіровою лінзою, яка захищає шкіру від перегрівання.

Всесезонність. Можна в будь-який час року. Суворих обмежень з цього приводу немає.

Підготовка

Особливою підготовки не потрібно. Досить поголити ділянку і утриматися від сонячних ванн на 5 днів. Використовувати слід тільки бритву, інші способи (за допомогою шугаринга, воску, електроепілятора) не можна, оскільки в цьому випадку відбувається пошкодження їх стержня.

Етапи

На першій процедурі лікар EpiLaser проводить огляд, виключає можливі протипоказання. Далі підбирає індивідуальну схему і налаштування обладнання. Ділянку, що підлягає обробці, очищають і змазують фізіотерапевтичним гелем, після чого приступають до лазерної обробки. Епіляція в ЕпіЛазер повністю безболісна і проводиться в стерильних умовах.

"EpiLaser" ─ лідер лазерної епіляції в Києві

Це факт, підтверджений численними відгуками задоволених відвідувачів не тільки зі столиці, а й з інших регіонів України, які скористалися послугами салонів мережі ЕпіЛазер. Вони відзначають, що 3D лазерна епіляція доступна за ціною і завжди проходить в комфортних умовах. Високий професіоналізм лікарів, ввічливість та уважність - в студії робиться все заради задоволення гостей.

Фахівці "EpiLaser" пропонують бездоганний результат після кожної епіляції. Вони дарують привабливість кожному, а разом з нею всі відвідувачі знаходять внутрішню впевненість в собі, що завжди сприяє успіху.