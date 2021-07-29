EpiLaser – лидер лазерной эпиляции в Киеве

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фото: EpiLaser

Лазерная эпиляция – востребованная бьюти-процедура по уходу за телом, которая не оставляет шансов нежелательным волосам. 5 лет назад её начали предоставлять в сети центров EpiLaser в Киеве.

Миссия этой компании – предоставить премиальное качество услуг за минимальную стоимость. Специалисты ЭпиЛазер идут в ногу со временем, и одними из первых овладели наилучшей прогрессивной методикой – 3Д лазерной эпиляцией.

3D – настоящий прорыв в косметологии

Сейчас в большинстве косметологических клиник можно пройти эпиляцию с помощью Диодного (808 нм), Александритового (755 нм) или Неодимового (1064 нм) устройства. Каждое из них, лучше всего справляется только с определенной проблемой. А вот гибридный 3D аппарат, который есть в EpiLaser, уникален тем, что сочетает все лучшие особенности вышеперечисленных лазеров в одном.

Суть его заключается в корреляционном воздействии лазерных волн трех спектральных диапазонов с разной плотностью излучения. Таким образом, воздействию лазера подвергаются волоски, расположенные на разной глубине и различающиеся количеством меланина.

Преимущества 3Д эпиляции

Широкий спектр действия. Благодаря комбинированному действию, эффективно борется с любыми волосами (тонкими, светлыми, жесткими, темными) и совместим со всеми шестью фототипами кожи (по шкале Фицпатрика).

Благодаря комбинированному действию, эффективно борется с любыми волосами (тонкими, светлыми, жесткими, темными) и совместим со всеми шестью фототипами кожи (по шкале Фицпатрика). Длительный результат. После курса о нежелательных волосках можно забыть на несколько лет.

После курса о нежелательных волосках можно забыть на несколько лет. Безболезненность. Установка оборудована динамической системой охлаждения и специальной насадкой с сапфировой линзой, которая защищает кожу от перегревания.

Установка оборудована динамической системой охлаждения и специальной насадкой с сапфировой линзой, которая защищает кожу от перегревания. Всесезонность. Можно в любое время года. Строгих ограничений по этому поводу нет.

Подготовка

Особой подготовки не требуется. Достаточно побрить участок и воздержаться от солнечных ванн на 5 дней. Использовать следует только бритву, другие способы (с помощью шугаринга, воска, электроэпилятора) нельзя, поскольку в этом случае происходит повреждение их стержня.

Этапы

На первой процедуре врач EpiLaser проводит осмотр, исключает возможные противопоказания. Далее подбирает индивидуальную схему и настройку оборудования. Участок, подлежащий обработке, очищают и смазывают физиотерапевтическим гелем, после чего приступают к лазерной обработке. Эпиляция в ЭпиЛазер полностью безболезненная и проводится в стерильных условиях.

"EpiLaser" ─ лидер лазерной эпиляции в Киеве

Это факт, подтвержденный многочисленными отзывами довольных посетителей не только из столицы, но и из других регионов Украины, которые воспользовались услугами салонов сети ЭпиЛазер.

Они отмечают, что 3D лазерная эпиляция доступная по цене и всегда проходит в комфортных условиях. Высокий профессионализм врачей, вежливость и внимательность – в студии делается все ради уюта и спокойствия гостей.

Специалисты "EpiLaser" предлагают безукоризненный результат после каждой эпиляции. Они дарят привлекательность каждому, а вместе с ней все посетители обретают внутреннюю уверенность в себе, что всегда сопутствует успеху.