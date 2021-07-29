РФ за участь Франції і Британії у переговорах із США щодо контролю за озброєннями 

У четвер Росія заявила, що хоче, щоб Британія та Франція були включені до ширших переговорів щодо контролю над ядерними озброєннями зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Високопоставлені американські та російські чиновники зустрілися в Женеві в середу, щоб відновити переговори з метою послаблення напруги між найбільшими у світі ядерними державами, зв’язки між якими досягли мінімуму з часів холодної війни.

Посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що державам врешті-решт доведеться обговорити питання розширення переговорів щодо контролю над озброєннями, щоб включити більше держав, і що Москва розглядає Британію та Францію як пріоритет в цьому питанні.

"Це питання набуло особливої ​​актуальності у світлі нещодавнього рішення Лондона збільшити максимальний рівень ядерних боєголовок на 40% - до 260 одиниць", - сказав Антонов.

В окремих коментарях заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що знає про бажання США залучити Китай до більш широких переговорів щодо контролю над ядерною зброєю.

Як повідомляла "Українська правда", перед переговорами у Женеві президент США Джо Байден у зверненні до розвідки сказав, що у Владіміра Путіна є "ядерна зброя, нафта й нічого більше", і це робить його більш небезпечним.

Читайте також: Пастка для Путіна: які наслідки матиме зустріч президентів США та РФ.