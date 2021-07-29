РФ хочет участия Франции и Британии в переговорах с США по контролю за вооружениями

В четверг Россия заявила, что хочет, чтобы Великобритания и Франция были включены в более широкие переговоры по контролю над ядерными вооружениями с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленные американские и российские чиновники встретились в Женеве в среду, чтобы возобновить переговоры с целью ослабления напряженности между крупнейшими в мире ядерными державами, связи между которыми достигли минимума со времен холодной войны.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что государствам в конце концов придется обсудить вопросы расширения переговоров по контролю над вооружениями, чтобы включить больше стран, и Москва рассматривает Великобританию и Францию ​​как приоритет в этом вопросе.

"Этот вопрос приобрел особую актуальность в свете недавнего решения Лондона увеличить максимальный уровень ядерных боеголовок на 40% - до 260 единиц", - сказал Антонов.

В отдельных комментариях заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что знает о желании США привлечь Китай к более широким переговорам по контролю над ядерным оружием.

Как сообщала "Украинская правда", перед переговорами в Женеве президент США Джо Байден в обращении к разведке сказал, что у Владимира Путина есть "ядерное оружие, нефть и ничего больше", и это делает его более опасным.

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