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Словаччина змінила порядок в’їзду іноземців, в тому числі українців

Субота, 3 липня 2021, 12:13

Громадяни, які в’їжджають на територію Словаччини з держави із "червоного" списку, зокрема з України, відтепер зобов’язані попередньо зареєструватися на спеціальному вебсайті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Словацька сторона повідомила про зміни у порядку пропуску іноземців на свою територію. Відповідно до наданої інформації, особи, які в’їжджають на територію Словаччини з держави, яка входить до "червоного" списку (зокрема, з України), зобов’язані попередньо зареєструватися на вебсайті https://korona.gov.sk/ehranica", – йдеться у повідомленні.

Мандрівникам радять зробити це до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття. Доступ до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску відсутній.

Зазначене стосується також тих, хто в’їжджає на територію Словаччини потягом через пункт пропуску "Чоп (Страж) – Чієрна-над-Тісоу". Особу, яка прибуває на територію Словаччини потягом і не виконує умови в’їзду (не зареєстрована на https://korona.gov.sk/ehranica), не буде пропущено, а її повернення на територію України буде ускладнене через графік руху потягів.

"Словацькі колеги також інформують, що з 19.00 (середньоєвропейського часу) 05.07.2021 року у громадян ЄС при в’їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові COVID-картки (через мобільний додаток). Такі картки видаються громадянам ЄС як сертифікат про щеплення, проведення тесту (антиген, ПЛР) або подолання захворювання на COVID-19", – зазначили в ДПСУ.

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