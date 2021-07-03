Словакия изменила порядок въезда иностранцев, в том числе украинцев

Граждане, въезжающие на территорию Словакии из государства с "красного" списка, в частности из Украины, отныне обязаны предварительно зарегистрироваться на специальном вебсайте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Словацкая сторона сообщила об изменениях в порядке пропуска иностранцев на свою территорию. Согласно предоставленной информации, лица, въезжающие на территорию Словакии с государства, входящего в" красный список "(в частности, из Украины), обязаны предварительно зарегистрироваться на вебсайте https://korona.gov.sk/ehranica ", - говорится в сообщении.

Путешественникам советуют сделать это до прибытия на территорию Словакии, поскольку в пунктах пропуска невозможно зарегистрироваться из-за слабого интернет-покрытия. Доступ к Wi-Fi на территории словацких пунктов пропуска отсутствует.

Указанное касается также тех, кто въезжает на территорию Словакии поездом через пункт пропуска "Чоп (Страж) - Чиерна-над-Тисоу". Лицо, прибывающее на территорию Словакии поездом и не выполняющее условия въезда (не зарегистрировано на https://korona.gov.sk/ehranica), не будет пропущено, а его возвращение на территорию Украины будет затруднено из-за графика движения поездов.

"Словацкие коллеги также сообщают, что с 19.00 (среднеевропейского времени) 05.07.2021 года у граждан ЕС при въезде на территорию Словакии проверять цифровые COVID-карты (через мобильное приложение). Такие карточки выдаются гражданам ЕС как сертификат о прививках, проведения теста (антиген, ПЦР) или преодоления заболевания COVID-19 ", - отметили в ГПСУ.