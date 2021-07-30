НАТО та Угорщина передали Україні 10 апаратів ШВЛ

Україна отримала десять апаратів штучної вентиляції легень з резерву НАТО для боротьби з пандемією, щоб допомогти країні реагувати на коронавірусну інфекцію.

Відповідна заява розмішена на сайті НАТО, повідомляє "Європейська правда"

Євроатлантичний координаційний центр НАТО з ліквідації наслідків стихійних лих та Угорщина координували допомогу у відповідь на запит України.

Медичне обладнання було передано Угорщиною в резерв НАТО, а 22 липня глава МЗС Петер Сійярто передав його генеральному директору Державного інституту громадського здоров'я МОЗ України.

Зазначається, що обладнання передадуть закладам охорони здоров’я у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях.

"Нещодавня доставка є частиною загальної допомоги, яку союзники надають Україні для подолання наслідків пандемії COVID-19. На початку цього року Україна отримала від НАТО понад 9000 літрів дезінфікуючого засобу", - нагадали в Брюсселі.

У 2020 році НАТО заснувало Трастовий фонд реагування на пандемію, який має резерви медичного обладнання та матеріалів, щоб мати можливість негайно надавати допомогу союзникам або партнерам, які цього потребують.