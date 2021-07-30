НАТО и Венгрия передали Украине 10 аппаратов ИВЛ

Украина получила десять аппаратов искусственной вентиляции легких из резерва НАТО для борьбы с пандемией, чтобы помочь стране реагировать на коронавирусную инфекцию.

Соответствующее заявление размещено на сайте НАТО, сообщает "Европейская правда"

Евроатлантический координационный центр НАТО по ликвидации последствий стихийных бедствий и Венгрия координировали помощь в ответ на запрос Украины.

Медицинское оборудование было передано Венгрией в резерв НАТО, а 22 июля глава МИД Петер Сийярто передал его генеральному директору Государственного института общественного здоровья МОЗ Украины.

Отмечается, что оборудование передадут учреждениям здравоохранения в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

"Недавняя доставка является частью общей помощи, которую союзники оказывают Украине для преодоления последствий пандемии COVID-19. В начале этого года Украина получила от НАТО более 9000 литров дезинфицирующего средства", - напомнили в Брюсселе.

В 2020 году НАТО учредило Трастовый фонд реагирования на пандемию, имеющий резервы медицинского оборудования и материалов, чтобы иметь возможность немедленно оказывать помощь союзникам или партнерам, которые в этом нуждаются.