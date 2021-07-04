Байден не впевнений, що Росія стоїть за новою кібератакою у США

Президент США Джо Байден сказав, що "ми не впевнені" в тому, що Росія стоїть за недавньої масованою кібератакою на американські компанії.

Про це він заявив репортерам під час поїздки в Мічиган в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Ми не впевнені, що це росіяни. Я отримав коротку інформацію в літаку. Спочатку ми думали, що це був не російський уряд, але ми ще не впевнені", - сказав Байден.

Про нові кібератаки стало відомо всього через кілька тижнів після зустрічі Байдена і Путіна, на якій питання кібербезпеки було одним з головних.

"Я доручив розвідувальному співтовариству докладно розповісти про те, що сталося. Я буду більше знати завтра, і якщо це сталося або з відома Росії, або внаслідок її дій, то я сказав Путіну, що ми відповімо", - додав Байден.

Раніше компанія Huntress Labs, що спеціалізується на кібербезпеці, заявила, що масштабна кібератака за допомогою вірусів-вимагачів торкнулася близько 1 тисячі компаній, що надають IT-послуги малому та середньому бізнесу.

Вважається, що за атакою стоїть пов'язана з Росією група REvil, обвинувачена в атаці 30 травня на м'ясопереробного гіганта JBS SA.