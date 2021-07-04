Байден не уверен, что Россия стоит за новой кибератакой в США

Президент США Джо Байден сказал, что "мы не уверены" в том, что Россия стоит за недавней массированной кибератакой на американские компании.

Об этом он заявил репортерам во время поездки в Мичиган в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Мы не уверены, что это русские. Я получил краткую информацию в самолете. Первоначально мы думали, что это было не российское правительство, но мы еще не уверены", - сказал Байден.

О новых кибератаках стало известно всего через несколько недель после встречи Байдена и Путина, на которой вопрос кибербезопасности был одним из главных.

"Я поручил разведывательному сообществу подробно рассказать о том, что произошло. Я буду больше знать завтра, и если это произошло либо с ведома России, либо вследствие ее действий, то я сказал Путину, что мы ответим", - добавил Байден.

Ранее компания Huntress Labs, специализирующуюся на кибербезопасности, заявила, что масштабная кибератака при помощи вирусов-вымогателей затронула около 1 тысяч компаний, оказывающих IT-услуги малому и среднему бизнесу.

Считается, что за атакой стоит связанная с Россией группа REvil, обвиняемая в атаке 30 мая на мясоперерабатывающего гиганта JBS SA.