"Як післяматчеві пенальті": Кулеба пояснив позицію Києва щодо компенсацій за Північний потік-2

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що наразі Київ продовжить блокувати завершення будівництва "Північного потоку-2" і не розглядає питання компенсацій, проте має свою позицію на випадок, якщо проєкт зупинити не вдасться.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав у рамках форуму "Україна 30. Міжнародна політика".

Дмитро Кулеба порівняв ситуацію довкола "Північного потоку-2" з футбольним матчем, коли розвиток подій заздалегідь невідомий, але команда готується до усіх сценаріїв.

"Ми працюємо за "планом А" і не ведемо офіційних перемовин щодо компенсацій. Але допускаючи можливість "післяматчової серії пенальті", ми сформували принципи, з якими можемо розмовляти про к якщо до цього дійде мова. Це принцип безпеки - як буде гарантована безпека України. Друге - це забезпечення виконання домовленостей. Тому що з Росією можна домовитися і Німеччина може щось гарантувати у цих домовленостях, але як змусити Росію дотримуватися цих домовленостей - це велике питання, на яке немає відповіді", - зазначив міністр закордонних справ.

Він додав, що "ні про що не домовлено, поки про все не домовлено", і те саме зараз стосується розв’язки з "Північним потоком-2".

"Ключове, про що ми говоримо з партнерами - що ПП2 створює виклики і загрози для безпеки, а не економіки. Економіка тут важлива, 3 мільярди, які ми заробляємо на транзиті. Але навіть якщо добудувати "Північний потік" і зберегти транзит через Україну - це цілком можлива опція (…), то ключове питання - як компенсувати безпекові втрати для України у разі запуску. І оскільки це дуже складно, ми кажемо, що для всіх буде спокійніше, якщо ПП2 просто не запустять", - зазначив Дмитро Кулеба.