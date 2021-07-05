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В МЗС Грузії розповіли, чи бачать шлях до НАТО для України та Грузії без ПДЧ






В МЗС Грузії розповіли, чи бачать шлях до НАТО для України та Грузії без ПДЧ

Понеділок, 5 липня 2021, 14:02

В МЗС Грузії вважають, що План дій щодо членства в НАТО є важливим інструментом для майбутнього членства Грузії та України, але головне, щоб двері Альянсу залишалися відчиненими.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це сказав заступник міністра закордонних справ Грузії Лаша Дарсаліа у рамках форуму "Україна 30. Міжнародна політика".

На запитання про те, чи є реалістична можливість, щоб Україна і Грузія стали членами НАТО, не проходячи через етап ПДЧ, він сказав, що дуже важливо, щоб союзники "вказали напрямок".

З іншого боку, зазначив він, План дій щодо членства - "це інструмент, а не самоціль", а значно більшу вагу має готовність країн працювати в Альянсі. 

"Які б не були інструменти - ми готові користуватися ними. Тобто, і так, і ні. Це залежить від конкретних обставин. Важливо те, щоб було відчинене вікно можливостей", - зазначив Лаша Дарсаліа.

Нагадаємо, раніше у рамках форуму міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде членом НАТО і питання стоїть лише щодо ціни і часу, які вона за це заплатить. 

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