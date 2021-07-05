В МИД Грузии рассказали, видят ли путь в НАТО для Украины и Грузии без ПДЧ

В МИД Грузии считают, что План действий по членству в НАТО является важным инструментом для будущего членства Грузии и Украины, но самое главное, чтобы двери Альянса оставались открытыми.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сказал заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалиа в рамках форума "Украина 30. Международная политика".

На вопрос о том, является реалистичная возможность чтобы Украина и Грузия стали членами НАТО, не проходя через этап ПДЧ, он сказал, что это важно, чтобы союзники "указали направление".

С другой стороны, отметил он, План действий по членству - "это инструмент, а не самоцель", а значительно больший вес имеет готовность стран работать в Альянсе.

"Каковы бы ни были инструменты - мы готовы пользоваться ими. То есть, и да, и нет, это зависит от конкретных обстоятельств. Важно то, чтобы было открыто окно возможностей", - отметил Лаша Дарсалиа.

Напомним, ранее в рамках форума министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет членом НАТО и вопрос стоит только о цене и времени, которые она за это заплатит.

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