Норвегія відклала останній етап скасування COVID-обмежень

Норвегія відкладає останній етап скасування обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19, як мінімум до кінця місяця.

Про це заявила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Існує ризик того, що варіант Дельта викличе четверту хвилю інфекції у нещепленої частини населення, серед тих, хто отримав лише одну дозу або знаходиться в уразливих групах", - сказала Солберг.

Четвертий етап повинен був стати заключним у плані уряду щодо скасування обмежувальних заходів.

Солберг сказала, що уряд все ж скасує деякі заходи пізніше цього тижня, хоча четвертий крок був відкладений.

З 8 липня кількість людей, допущених до масових заходів, для відвідування яких потрібен норвезький сертифікат Covid-19, буде збільшено з 5000 до 7000 осіб.

Обмеження на допуск гостей до своїх помешкань після півночі також буде скасовано, а соціальне дистанціювання між гостями будинку скасовано для тих, хто отримав щеплення або перехворів Covid-19 за останні шість місяців.

Міністр охорони здоров'я додав, що в Норвегії штам Дельта може стати домінуючим вже в цьому місяці.

За даними Норвезького інституту суспільної охорони здоров'я, майже дві третини дорослих отримали першу дозу вакцини від COVID-19, а 37% дорослих повністю вакциновані.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що Дельта стає глобально домінуючим варіантом COVID-19, що викликає побоювання з приводу того, чи будуть існуючі вакцини працювати проти нього.