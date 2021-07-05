Норвегия отложила последний этап отмены COVID-ограничений

Норвегия откладывает следующий важный шаг по отмене ограничений, связанных с пандемией COVID-19, как минимум до конца месяца.

Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Существует риск того, что вариант Дельта вызовет четвертую волну инфекции у непривитой части населения, среди тех, кто получил только одну дозу или находится в уязвимых группах", - сказала Солберг.

Четвертый этап должен был стать заключительным в плане правительства об отмене ограничительных мер. Солберг сказала, что правительство все же отменит некоторые меры позже на этой неделе, хотя четвертый шаг был отложен.

С 8 июля количество людей, допущенных к массовым мероприятиям, для посещения которых требуется норвежский сертификат Covid-19, будет увеличено с 5000 до 7000 человек.

Ограничения на допуск гостей в свои дома после полуночи также будут отменены, а социальное дистанцирование между гостями дома отменено для тех, кто получил прививку или переболел Covid-19 за последние шесть месяцев.

Министр здравоохранения добавил, что в Норвегии штамм Дельта может стать доминирующим в этом месяце.

По данным Норвежского института общественного здравоохранения, почти две трети взрослых получили первую дозу вакцины от COVID-19, а 37% взрослых полностью вакцинированы.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что Дельта становится глобально доминирующим вариантом COVID-19, что вызывает опасения по поводу того, будут ли существующие вакцины работать против него.