У Тбілісі скасували ЛГБТ-прайд через загрозу безпеці учасників

Представники "Тбілісі прайду" заявили про скасування Маршу гідності, який повинен був пройти в понеділок в грузинській столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

ЛГБТ-активісти заявляють, що МВС Грузії не в змозі забезпечити їх безпеку.

"Оголошено війну проти громадянського суспільства, демократичних цінностей і європейського курсу країни", - йдеться в заяві "Тбілісі прайду".

"Ми не можемо вийти на вулиці, заповнені насильницьки налаштованими особами, яких підтримує влада, патріархія і проросійські сили, не можемо поставити під загрозу життя людей", - сказано в заяві.

Перед цим МВС Грузії закликало організаторів маршу відмовитися від його проведення.

"Закликаємо учасників "Тбілісі Прайд" утриматися від проведення маршу на відкритому, публічному просторі через заплановані акцій противників "Прайду" на проспекті Руставелі", - йдеться в заяві МВС Грузії.

Зокрема, учасники гомофобного мітингу на проспекті Руставелі напали на представників ЗМІ, також була пошкоджена їх техніка. Нападу піддалися близько 20 журналістів і операторів.