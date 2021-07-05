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В Тбилиси отменили ЛГБТ-прайд из-за угрозы безопасности участников

Понедельник, 5 июля 2021, 14:20

Представители "Тбилиси прайда" заявили об отмене Марша достоинства, который должен был пройти в понедельник в грузинской столице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

ЛГБТ-активисты заявляют, что МВД Грузии не в состоянии обеспечить их безопасность.

"Объявлена ​​война против гражданского общества, демократических ценностей и европейского курса страны", - говорится в заявлении "Тбилиси прайда".

"Мы не можем выйти на улицы, заполненные насильственно настроенными лицами, которых поддерживают власти, Патриархия и пророссийские силы, не можем поставить под угрозу жизни людей", – говорится в заявлении "Тбилиси прайда".

Перед этим МВД Грузии призвало организаторов марша отказаться от его проведения.

 "Призываем участников "Тбилиси Прайд" воздержаться от проведения марша на открытом, публичном пространстве из-за запланированных акций противников "Прайда" на проспекте Руставели", - говорится в заявлении МВД Грузии.

В частности, участники гомофобного митинга на проспекте Руставели напали на представителей СМИ, также была повреждена их техника. Нападению подверглись около 20 журналистов и операторов.

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