Заступник помічника держсекретаря США тимчасово очолить посольство у Києві

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент буде тимчасово керувати американським посольством в Україні на період відпустки тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію підтвердило посольство США в коментарі ZN.UA.

"Джордж Кент, який в даний час займає посаду заступника помічника державного секретаря США в Бюро у справах Європи і Євразії, прибуде до Києва в кінці цього тижня, щоб виконувати обов'язки тимчасового повіреного в справах в посольстві США в Києві до кінця цього місяця. Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін повернеться в Україну після двотижневої відпустки і приступить до виконання своїх обов'язків", - повідомили в посольстві.

Раніше повідомлялося, що Кент може бути на чолі посольства до офіційного призначення нового посла США в Україні, яке може статися в жовтні-листопаді цього року.

Джордж Кент не тільки добре відомий в Україні, він також дуже багато знає про Україну, пропрацювавши в посольстві США в Києві дві каденції - останню в 2015-2018 роках на посаді заступника глави місії США.

Кент вільно володіє українською та російською мовами, добре орієнтується в українському політичному та економічному житті