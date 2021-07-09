Комуністичну партію Німеччини не допустили до участі у парламентських виборах

Німецька виборча комісія постановила в четвер, що Комуністична партія Німеччини (DKP) тимчасово не допущена до участі у виборах до федерального парламенту 26 вересня через недотримання необхідних формальностей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Комісія встановила, що DKP, заснована в 1968 році, втратила свій статус політичної партії через те, що неодноразово не надавала владі необхідні звіти про свою діяльність у встановлені терміни.

У партії, яка в 2017 році набрала всього 11 558 голосів за пропорційним підрахунку по країні, є чотири дні на те, щоб оскаржити рішення. DKP відкинула це рішення, і оголосила, що подасть апеляцію.

Водночас, до виборів була допущена Марксистсько-ленінська партія Німеччини (MLPD), яка набрала на останніх виборах 29 785 голосів.

У четвер комісія почала дводенну перевірку реєстрації 87 невеликих партій і асоціацій, щоб оцінити, чи відповідають вони вимогам закону. Партії, що пройшли комісію, як і раніше повинні надати обумовлену кількість підписів від спонсорів.

Згідно з німецькою виборчою системою, існує 5-відсотковий поріг для проходження в парламент, який працює проти другорядних партій, груп, що відкололися, і незалежних.

Асоціація виборців Південного Шлезвіга (SSW), партія данської меншини Німеччини і етнічна група фризів, також була допущена до виборів.

Останні сподіваються отримати хоча б одне місце в Бундестазі - це може стати можливим, оскільки комісія оголосила її партією національної меншини, для якої 5-відсотковий поріг не застосовується.

Також до виборів допустили партію III, хоча Федеральне управління захисту конституції Німеччини класифікувало її як "крайню праву" партію з членами, які належать до "неонацистського середовища".

Федеральний виборчий комісар зазначив, що перевірка комісії стосувалася тільки процедурних вимог, а не питань, пов'язаних з політичними поглядами.

Зараз у Бундестазі представлено шість політичних груп: консервативний альянс Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), соціал-демократи (СДПН), крайня права "Альтернатива для Німеччини" (AfD), ліберальні Вільні демократи, крайні ліві Die Linke і "Зелені".