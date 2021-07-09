У Чехії дозволили жінкам не додавати до прізвища суфікс -ová

З наступного року кожна чешка зможе писати своє прізвище в документах в чоловічій формі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Чеське радіо.

Відповідний закон президент Чехії Мілош Земан підписав у четвер.

Наразі тільки громадянки Чехії, які постійно проживають за кордоном, або жінки, чоловіки яких є іноземцями, можуть використовувати прізвище без суфікса -ová.

Законопроєкт подала колишня міністр юстиції Хелена Валкова. Вона виправдовувала його необхідність тим, що інтерес жінок до використання прізвища без суфікса зростає.

Ініціатива була об’єктом дебатів протягом кількох років. Опитування показували, що більшість чехів влаштовує статус кво.

Зазвичай жіночі прізвища у чеській мові мають суфікс, щоб вказати, що вони жіночі. Подібні суфікси поширені у слов’янських мовах. У чеській мові навіть до іноземних прізвищ додають суфікс. Наприклад, Ангелу Меркель у Чехії називають Ангелою Меркеловою.