Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У ЄС після революції не хотіли підписувати асоціацію, бо боялися РФ - дипрадник Порошенка

В австрійських Альпах зійшов з рейок і впав у річку вагон потяга, є постраждалі

Комуністичну партію Німеччини не допустили до участі у парламентських виборах

У Швеції розбився літак з парашутистами, загинули 9 осіб






У Чехії дозволили жінкам не додавати до прізвища суфікс -ová

П'ятниця, 9 липня 2021, 19:07

З наступного року кожна чешка зможе писати своє прізвище в документах в чоловічій формі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Чеське радіо.

Відповідний закон президент Чехії Мілош Земан підписав у четвер.

Наразі тільки громадянки Чехії, які постійно проживають за кордоном, або жінки, чоловіки яких є іноземцями,  можуть використовувати прізвище без суфікса -ová.

Законопроєкт подала колишня міністр юстиції Хелена Валкова. Вона виправдовувала його необхідність тим, що інтерес жінок до використання прізвища без суфікса зростає.

Ініціатива була об’єктом дебатів протягом кількох років. Опитування показували, що більшість чехів влаштовує статус кво.

Зазвичай жіночі прізвища у чеській мові мають суфікс, щоб вказати, що вони жіночі. Подібні суфікси поширені у слов’янських мовах. У чеській мові навіть до іноземних прізвищ додають суфікс. Наприклад, Ангелу Меркель у Чехії називають Ангелою Меркеловою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія
powered by lun.ua