В Чехии разрешили женщинам не добавлять к фамилии суффикс -ová

Со следующего года каждая чешка сможет писать свою фамилию в документах в мужской форме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Чешское радио.

Соответствующий закон президент Чехии Милош Земан подписал в четверг.

До сих пор только гражданки Чехии, которые постоянно проживают за границей, или женщины, чьи мужья являются иностранцами, могли использовать фамилию без суффикса -ová.

Законопроект подала бывшая министр юстиции Хелена Валкова. Она оправдывала его необходимость тем, что интерес женщин к использованию фамилии без суффикса растет.

Инициатива была объектом дебатов в течение нескольких лет. Опросы показывали, что большинство чехов устраивает статус-кво.

Обычно женские фамилии в чешском языке имеют суффикс, чтобы указать, что они женские. Подобные суффиксы распространены в славянских языках. В чешском языке даже к иностранным фамилиям добавляют суффикс. Например, Ангелу Меркель в Чехии называют Ангелой Меркеловою.