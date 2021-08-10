В Грузії виявили рекордну з початку пандемії кількість нових випадків COVID-19

У Грузії за добу виявили рекордну з початку пандемії кількість нових випадків коронавірусу - 5697.

Про це повідомили в Національному центрі з контролю захворювань, передає "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Раніше добовий рекорд становив 5450 випадків (5 грудня минулого року).

За добу померли 54 пацієнти. Це також максимальний показник за весь час пандемії (19 грудня минулого року - 53).

Число жертв COVID-19 за час пандемії зросло до 6182 осіб.

Одужали ще 2713 пацієнтів. Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в країні становить 455 846, видужали - 406 475.

За добу вакциновані від коронавірусу 23 744 особи, всього в Грузії застосували 664 997 доз вакцин.