В Грузии обнаружили рекордное с начала пандемии число новых случаев COVID-19

В Грузии за сутки обнаружили рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса - 5697.

Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Ранее суточный рекорд составлял 5450 случаев (5 декабря прошлого года).

За сутки умерли 54 пациента. Это также максимальный показатель за все время пандемии (19 декабря прошлого года - 53).

Число жертв COVID-19 за время пандемии возросло до 6182 человек.

Выздоровели еще 2713 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 455 846, выздоровели - 406 475.

За сутки вакцинированы от коронавируса 23 744 человека, всего в Грузии применили 664 997 доз вакцин.