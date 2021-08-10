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В Україну зі Швеції вперше привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика

Вівторок, 10 серпня 2021, 16:10

В Україну зі Швеції вперше в історії доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, який експонуватиметься до 30-річчя незалежності.

Про це виданню РБК-Україна повідомили в Офісі президента, пише "Європейська правда". 

Документ вже перебуває на території країни, зазначили в ОП.

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"Сьогодні вона вже буде доставлена в Софію Київську, де Конституцію виставлять для перегляду", - уточнили в ОП.

Представниця парламенту в КСУ Ольга Совгиря також повідомила, що Конституція вже в Україні.

"Вперше за 311 років в Україну доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика! Очікуємо на експонування до Дня незалежності", - написала вона у Facebook.

Президент Володимир Зеленський раніше оголосив, що всі громадяни починаючи з 16 серпня зможуть побачити оригінал Конституції у Софійському соборі. 

У червні глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував Швеції за згоду Стокгольма дозволити привезти оригінал Конституції Пилипа Орлика в Україну.

За словами міністра, Швеція спершу пропонувала надати лише копію, але згодом погодилась передати оригінал, який до цього ніколи не був в Україні.

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