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Байден скликає віртуальний саміт за демократію

Середа, 11 серпня 2021, 19:17

Президент Джо Байден 9-10 грудня скликає віртуальний "Саміт лідерів за демократію", на який запросять глав держав, лідерів громадянського суспільства, благодійних організацій і приватного сектору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

 У Білому домі пояснили: саміт скликають, щоб обговорити "виклики, з якими стикається демократія, а також зміцнити фундамент демократичного оновлення".

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У центрі уваги учасників саміту будуть перебувати зобов'язання і ініціативи з трьох основних тем: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння дотриманню прав людини.

Обговорення буде продовжено за рік - в рамках наступного саміту, на якому лідери зустрінуться вже не у віртуальному режимі, а особисто.

У заяві Білого дому наводяться слова Байдена, що завдання нашого часу - продемонструвати, що демократії здатні виконати своє призначення, сприяючи поліпшенню умов життя власного населення і вирішуючи найважливіші проблеми, з якими стикається сьогодні світ.

На цей момент імена запрошених на саміт не називають.

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