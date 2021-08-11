Байден созывает виртуальный саммит за демократию

Президент Джо Байден 9-10 декабря созывает виртуальный "Саммит лидеров за демократию", на который пригласят глав государств, лидеров гражданского общества, благотворительных организаций и частного сектора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

В Белом доме объяснили: саммит созывают, чтобы обсудить "вызовы, с которыми сталкивается демократия, а также укрепить фундамент демократического обновления".

В центре внимания участников саммита будут находиться обязательства и инициативы из трех основных тем: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие соблюдению прав человека.

Обсуждение будет продолжено за год - в рамках следующего саммита, на котором лидеры встретятся уже не в виртуальном режиме, а лично.

В заявлении Белого дома приводятся слова Байдена, что задача нашего времени - продемонстрировать, что демократии способны выполнить свое предназначение, способствуя улучшению условий жизни собственного населения и решая важнейшие проблемы, с которыми сталкивается сегодня мир.

На данный момент имена приглашенных на саммит не называют.