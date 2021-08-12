Україна відправляє в МКС докази злочинів проти культурної спадщини в окупованому Криму

Україна відправляє до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) інформаційне повідомлення про злочини проти культурної спадщини в Криму.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, пише "Європейська правда".

Венедіктова розповіла на своїй сторінці у Facebook, що Офіс генпрокурора спільно з експертами з міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права із ГО "Регіональний центр прав людини", "Євромайдан-Крим" та Української асоціації міжнародного права зібрали величезний масив доказів широкомасштабного привласнення і руйнування об’єктів культурної спадщини, не виправданих воєнною необхідністю і здійснюваних незаконним чином і безцільно.

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За її словами, культурні цінності, що перебувають у музеях АР Крим та Севастополя, а також культурна спадщина, розташована на цій території, є власністю держави Україна та охороняються як національним законодавством, так і міжнародним правом.

У документі наведені докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини: Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора; Історичне середовище столиці кримських ханів у Бахчисараї - Ханський палац, Чуфут-Кале; Кримська астрофізична обсерваторія; Вежа Костянтина та Докова Башта у місті Феодосії; Церква Івана Предтечі у Керчі.

В інформаційному повідомленні також викладені численні випадки незаконних археологічних розкопок та модифікацій культурних цінностей на тимчасово окупованій території півострова Крим, зокрема поселень Кермен-Бурун та Сиваг-Кермен.

Також у інформаційному повідомленні детально описано інші форми скоєння злочинів з боку офіційної влади РФ та окупаційної влади півострова Крим. Серед них: незаконний обіг предметів культури, злочинна недбалість у процесі так званої "реставрації" об’єктів культури, проведення незаконних археологічних розкопок, зокрема, розкопок місць поховань та курганів, їх руйнування та пограбування, а також переміщення культурних цінностей з тимчасово окупованої території.

Десятки об’єктів культурної спадщини України та людства було знищено також внаслідок будівництва так званої траси "Таврида", зазначила Венедіктова.

"Такі дії є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як окремий різновид воєнних злочинів за змістом Римського статуту Міжнародного кримінального суду", - підкреслила Венедіктова.