Украина отправляет в МУС доказательства преступлений против культурного наследия в Крыму

Украина отправляет в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) информационное сообщение о преступлениях против культурного наследия в Крыму.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, пишет "Европейская правда".

Венедиктова рассказала на своей странице в Facebook, что Офис генпрокурора совместно с экспертами по международному гуманитарному и международному уголовному праву из ОО "Региональный центр прав человека", "Евромайдан-Крым" и Украинской ассоциации международного права собрали огромный массив доказательств широкомасштабного присвоения и разрушения объектов культурного наследия, не оправданных военной необходимостью и осуществляемых незаконно и бесцельно.

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По ее словам, культурные ценности, находящиеся в музеях АР Крым и Севастополя, а также культурное наследие, расположенное на этой территории, являются собственностью государства Украина и охраняются как национальным законодательством, так и международным правом.

В документе приведены доказательства широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия: Древний город Херсонес Таврический и его хора; Историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае - Ханский дворец, Чуфут-Кале; Крымская астрофизическая обсерватория; Башня Константина и Доковая Башня в городе Феодосии; Церковь Иоанна Предтечи в Керчи.

В информационном сообщении также изложены многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории полуострова Крым, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

Также в информационном сообщении подробно описаны другие формы совершения преступлений со стороны официальных властей РФ и оккупационных властей полуострова Крым. Среди них: незаконный оборот предметов культуры, преступная небрежность в процессе так называемой "реставрации" объектов культуры, проведение незаконных археологических раскопок, в частности, раскопок мест захоронений и курганов, их разрушение и разграбление, а также перемещение культурных ценностей с временно оккупированной территории.

Десятки объектов культурного наследия Украины и человечества было уничтожено также вследствие строительства так называемой трассы "Таврида", отметила Венедиктова.

"Такие действия являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как отдельный вид военных преступлений по содержанию Римского статута Международного уголовного суда", - подчеркнула Венедиктова.