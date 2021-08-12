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На COVID-мапі Європи "зеленою зоною" залишилось менше половини країн

Четвер, 12 серпня 2021, 16:03

На мапі щодо ситуації з коронавірусом у Європі більша частина території вже перейшла до червоної або жовтої зони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить оновлена мапа від 12 серпня, яку щотижня у четвер публікує Європейський центр з попередження і контролю захворювань. 

Зеленою на мапі залишається лише Центрально-Східна Європа - Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Латвія, більша частина Німеччини і частково Австрія. 

 

Побільшало темно-червоних зон, якими позначають країни з найгіршою епідемічною ситуацією. Тепер це більша частина Іспанії, увесь південь Франції, Кіпр, грецький Крит та половина Ірландії. 

До червоної зони перейшла вже майже вся Франція та Греція, частини Італії, а також Ісландія, де багато місяців поспіль показники захворюваності були майже нульовими. 

Помітно погіршилась ситуація в Балтії та нордичних країнах - повністю червоною стала Естонія, окремі червоні зони з’явилися у Фінляндії та Швеції.

Продовжує покращуватися ситуація лише в Нідерландах - після різкого стрибка кількості заражень у липні, захворюваність продовжує йти на спад, країна вже частково перейшла у жовту зону. 

Критеріями для поділу на зони є не лише кількість виявлених випадків, а й кількість тестів відносно кількості населення та відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених. 

На піку осінньо-зимової хвилі епідемії майже вся Європа була червоною або темно-червоною зоною.

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