На COVID-карте Европы в "зеленой зоне" осталось меньше половины стран

На карте по ситуации с коронавирусом в Европе большая часть территории уже перешла в красную или желтую зону.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует обновленная карта от 12 августа, которую еженедельно в четверг публикует Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний.

Зеленой на карте остается только Центрально-Восточная Европа - Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Латвия, большая часть Германии и частично Австрия.

Стало больше темно-красных зон, которыми обозначают страны с наихудшей эпидемической ситуацией. Теперь это большая часть Испании, весь юг Франции, Кипр, греческий Крит и половина Ирландии.

В красную зону перешла уже почти вся Франция и Греция, часть Италии, а также Исландия, где много месяцев подряд показатели заболеваемости были почти нулевыми.

Заметно ухудшилась ситуация в Балтии и северных странах - полностью красной стала Эстония, отдельные красные зоны появились в Финляндии и Швеции.

Продолжает улучшаться ситуация только в Нидерландах - после резкого скачка числа заражений в июле заболеваемость продолжает идти на спад, страна уже частично перешла в желтую зону.

Критериями для разделения на зоны является не только количество выявленных случаев, но и количество тестов относительно количества населения и процент положительных тестов среди всех сделанных.

На пике осенне-зимней волны эпидемии почти вся Европа была красной или темно-красной зоной.