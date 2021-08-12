74% грузинів підтримуть вступ країни до НАТО, до ЄС - ще більше

74% респондентів у Грузії назвали "прийнятною" для себе задекларовану урядом мету вступу до НАТО та 76% відповіли так щодо вступу у ЄС.

Такими виявилися результати соцопитування, проведеного компанією CRRC Georgia на замовлення Національного демократичного інституту (NDI), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузия" та "Грузия Онлайн".

На запитання про те, чи прийнятна для них задекларована урядом мета вступу Грузії до НАТО, 74% респондентів відповіли ствердно, 14% заявили, що виступають проти, і 11% не визначилися з відповіддю.

Порівняно з початком 2020 року кількість прихильників вступу до НАТО дещо зросла.

Мету вступу до ЄС назвали прийнятною 76% респондентів. При цьому прихильників вступу до Євросоюзу найбільше серед молоді. У віковій групі від 18 до 34 років хочуть бачити Грузію у ЄС 81% опитаних.

В регіональному розрізі помітно більше прихильників євроінтеграції у Тбілісі - 81%. При цьому кількість тих, хто підтримує вступ до ЄС, майже однакова як серед респондентів, які назвали себе симпатиками правлячої "Грузинської мрії" - 78%, так і серед опозиції - 82%.

Схожа картина з підтримкою вступу до НАТО: прихильників членства в Альянсі помітно більше у Тбілісі - 79%, та серед молоді - 82%; підтримка залежно від партійної прихильності різниться на кілька відсотків (серед виборців "Мрії" - 75%, опозиції - 78%, тих, хто не вказав партійну прихильність - 73%).

Опитування проводилося 13-25 липня на основі репрезентативної вибірки 2016 телефонних інтерв’ю серед повнолітніх громадян на всій території країни, за винятком окупованих Абхазії та Цхінвальського регіону. Статистична похибка складає +/- 1,3%.

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