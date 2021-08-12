74% грузин поддерживает вступление страны в НАТО, в ЕС - еще больше

74% респондентов в Грузии назвали "приемлемой" для себя задекларированную правительством цель вступления в НАТО и 76% ответили так же о вступлении в ЕС.

Такими оказались результаты соцопроса, проведенного компанией CRRC Georgia по заказу Национального демократического института (NDI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузия" и "Грузия Онлайн".

На вопрос о том, приемлема ли для них задекларированная правительством цель вступления Грузии в НАТО, 74% респондентов ответили утвердительно, 14% заявили, что выступают против, и 11% не определились с ответом.

По сравнению с началом 2020 года количество сторонников вступления в НАТО несколько возросло.

Цель вступления в ЕС назвали приемлемой 76% респондентов. При этом сторонников вступления в Евросоюз больше среди молодежи. В возрастной группе от 18 до 34 лет хотят видеть Грузию в ЕС 81% опрошенных.

В региональном разрезе заметно больше сторонников евроинтеграции в Тбилиси - 81%. При этом количество тех, кто поддерживает вступление в ЕС, почти одинаково как среди респондентов, которые назвали себя сторонниками правящей "Грузинской мечты" - 78%, так и оппозиции - 82%.

Похожая картина с поддержкой вступления в НАТО: сторонников членства в Альянсе заметно больше в Тбилиси - 79% и среди молодежи - 82%; поддержка в зависимости от партийной приверженности различается на несколько процентов (среди избирателей "Мечты" - 75%, оппозиции - 78%, тех, кто не указал партийную склонность - 73%).

Опрос проводился 13-25 июля на основе репрезентативной выборки 2016 телефонных интервью среди совершеннолетних граждан на всей территории страны, за исключением оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона. Статистическая погрешность составляет 1,3%.

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