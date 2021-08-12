Кібератака на МЗС Литви: президент допускає, що хакери отримали доступ до таємних документів

Президент Литви Гітанаса Науседи заявив, що на цей час є підстави вважати, що хакери під час атаки на МЗС Литви могли отримати доступ до документів під грифом секретності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Раніше про це сказала радниця Науседи, а в МЗС відмовилися коментувати її слова, обмежившись повідомленням про те, що на відомство спробували здійснити кібератаку.

"Ведеться розслідування, безперечно, ми згодом дамо оцінку шкоди, завданої цією атакою. Але є певні вказівки на те, що стався витік деякої інформації. І це інформація з грифом "таємно", - сказав Гітанас Науседа в інтерв’ю delfi.lt.

За його словами, витік цієї інформації може завдати значної шкоди "передусім союзникам" Литви. Він сказав, що не може розкрити деталі.

Міністр національної оборони Арвидас Анушаускас в окремому коментарі розповів, що кібератака на МЗС здійснювалася і в минулому листопаді. Тоді про неї офіційно не повідомили. Він сказав, що і тоді, і цього разу за атакою найімовірніше стояли російські спецслужби.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Литви 11 серпня заявило про спробу кібератаки на свої системи, не навівши інших деталей.

Водночас журналісти lrt.lt та delfi.lt повідомили, що хакери на форумах заявили про кібератаку та викрадення близько 1,5 млн листів з переписки МЗС Литви з посольствами і партнерами, у тому числі з документами, що мали гриф секретності.