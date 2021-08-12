МЗС Литви зазнало кібератаки, хакери могли викрасти листування - ЗМІ

Міністерство закордонних справ Литви у середу 11 серпня повідомило про спробу кібератаки на свої системи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Повідомляємо, що МЗС Литви зафіксувало спробу здійснити кібератаку. Відповідні органи були поінформовані про це, почалося розслідування", - зазначила пресслужба міністерства. Інших деталей у повідомленні не наводять.

Водночас неофіційно журналісти отримали інформацію, що зловмисники могли отримати доступ до понад 1,5 млн листів з листування з посольствами інших країн і НАТО, у тому числі щодо "Північного потоку-2", відносин з Білоруссю та Китаєм. Деякі документи в них нібито були з грифом секретності.

Радниця президента Аста Скайсгіріте в четвер сказала, що володіє інформацією про ймовірне викрадення листування, та що насторожує те, що це сталося майже одночасно з заворушеннями під Сеймом і бунтом у таборі мігрантів.

В МЗС сказали, що не можуть коментувати її слова і наразі обмежуються тим, що вже повідомили у пресрелізі.